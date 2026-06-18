La Fundación Bit premia a diez alumnos de Mallorca y Eivissa en su segunda edición del concurso de relatos tecnológicos

Entrega de uno de los premios del concurso sobre relatos tecnológicos en el IES Sa Colomina. - CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA E INNOVACIÓN

PALMA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de diez estudiantes de cuatro centros educativos de Mallorca y Eivissa han resultado galardonados en la segundación del 'Consurs Tecnorelats: el futur en 100 paraules', promovida desde la Fundación Bit y la Asociación de Parques Tecnológicos de España (APTE).

En concreto, la fundación ha entregado sus premios a una estudiante del IES Sa Colomina, dos del IES Felanitx, tres del CC Escolàpies Palma y cuatro del IES Joan Alcover, según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado.

Se trata de una iniciativa destinada a incentivar las vocaciones cientificotecnológicas entre niños y jóvenes de Baleares, en el marco de las actividades impulsadas por APTE para promover vocaciones científicas entre los menores.

En esta segunda edición han podido participar alumnos de 3º y 4º de ESO de los centros educativos de Baleares que han asistido a la exposición 'Mujeres que cambiaron el mundo' y 'Mujeres que cambian el mundo', o que las han visitado virtualmente entre noviembre de 2025 y mayo de 2026.

El concurso se ha estructurado en dos partes: un cuestionario de conocimientos sobre los contenidos de las exposiciones y la creación de un microrrelato de hasta 100 palabras sobre una profesión del futuro, para imaginar un día de trabajo en ámbitos como el psicólogo de ciborgs, el arquitecto de mundos virtuales o el ingeniero en biotecnología 3D.

Los ganadores de esta edición han destacado por la "originalidad, la adecuación a la temática, la claridad y la concreción de sus microrrelatos".

Todos los participantes han recibido un diploma y un 'gadget' tecnológico como reconocimiento. Además, el centro con la mejor puntuación media ha sido el IES Joan Alcover que, con una media de 9,26, ha obtenido un bono de 300 euros para material tecnológico.

La entrega de los premios ha contado con la participación de diferentes representantes institucionales. En el IES Sa Colomina (Ibiza), el premio ha sido entregado por el delegado territorial de la Fundación Bit en la isla, Daniel Juan.

La entrega en la IES Joan Alcover y al CC Escolàpies Palma ha sido realizada por el director del área de servicios funcionales y apoyo institucional de IbDigital en representación de la Fundación Bit, Tomeu Amengual. Finalmente, en el IES Felanitx, la entrega ha corrido a cargo de la jefa de área de Sociedad Digital de IbDigital, Bel Llodrà.