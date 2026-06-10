La Fundación La Caixa y la AECC renuevan su colaboración para apoyar a las personas con cáncer en Baleares - AECC BALEARES

PALMA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación La Caixa y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Baleares han renovado su colaboración para impulsar proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer y sus familias en el archipiélago.

El convenio, que implicará que una aportación de 10.000 euros por parte de la Fundación, tendrá vigencia hasta el 1 de junio de 2027 e incluirá el seguimiento y evaluación de las acciones desarrolladas.

Esta cuantía, han informado ambas entidades en un comunicado conjunto, permitirán dar apoyo al Encuentro de Familias, que ha celebrado su segunda edición los pasados 16 y 17 de mayo en Eivissa; las IV Colonias de Verano para hijos y hermanos de pacientes oncológicos, que tendrán lugar en Mallorca del 24 al 31 de agosto; y el V Congreso de Personas con Cáncer en Baleares, previsto para el próximo 3 de octubre en Menorca.

El primero de los proyectos ha servicio para ofrecer un espacio de convivencia, apoyo mutuo y bienestar para familias afectadas por el cáncer. El segundo brindará a niños y adolescentes que conviven con la enfermedad de un familiar un entorno "seguro y lúdico" donde desarrollar habilidades emocionales. El tercero reunirá a pacientes, familiares, profesionales sanitarios y expertos para abordar los principales retos asociados a la enfermedad.

"Contar con el apoyo de entidades comprometidas como la Fundación La Caixa y CaixaBank nos permite seguir desarrollando proyectos que acompañan a las personas con cáncer y a sus familias más allá del ámbito sanitario", ha destacado el presidente de la AECC en Baleares, José Reyes.

La técnico de Acción Social de CaixaBank en Baleares y delegada de la Asociación de Voluntarios de la entidad, Joana Mª Gelabert, ha puesto en valor su trabajo "para estar cerca de las personas en los momentos en los que más lo necesitan".

"Estos proyectos reflejan nuestro compromiso con el territorio y con las entidades sociales de Baleares, apoyando espacios de acompañamiento, información y respiro que son esenciales para quienes conviven con el cáncer", ha apuntado.