Fundación Endesa entrega equipos de robótica a los 26 centros de Baleares que participan en la 12ª edición de Retotech

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Endesa realizará este lunes la entrega simbólica de equipos de robótica a los 26 centros educativos de Baleares seleccionados para participar en la duodécima edición de RetoTech, una iniciativa educativa que promueve el emprendimiento tecnológico y las vocaciones STEM entre los estudiantes.

La empresa ha explicado este viernes en un comunicado que se prevé que más de 1.000 estudiantes de las Islas participen en este programa durante este curso escolar 2026-2027.

Los alumnos, acompañados por sus docentes, desarrollarán proyectos tecnológicos que incorporarán robótica y, como novedad de esta edición, inteligencia artificial, todos ellos orientados a dar respuesta a problemas de su entorno escolar o social.

El acto, que tendrá lugar en el CEIP Escola Graduada de Palma, contará con la participación del secretario autonómico de Desarrollo Educativo del Govern, Mateu Suñer, y del director de Endesa en Baleares, Martí Ribas, entre otros representantes.