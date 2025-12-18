La Fundación Mallorca Preservation apunta que el índice de presión humana al alza "puede ser preocupante"

La directora de la Fundación Mallorca Preservation, Ana Riera, y la coordinadora de proyectos de la Fundación Mallorca Preservation, Irene Wagner, en la presentación del informe. - EUROPA PRESS

PALMA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mallorca Preservation ha destacado que el índice de presión humana (IPH) al alza que se observa en Baleares "puede ser preocupante", si no se tiene en cuenta para gestionar políticas medioambientales.

Esta es una de las conclusiones que ha extraído la coordinadora de proyectos de la entidad, Irene Wagner, en la presentación del 'Informe de sostenibilidad medioambiental Mallorca 2024', al ser consultada por esta cifra que desde la finalización de la pandemia ha ido en aumento.

En el documento se recogen diferentes datos relacionados con la situación del medioambiente de la isla y en el se refleja que el IPH de aquel año fue de casi 1.191.000 personas, cerca de un 2% mayor que el año anterior.

La directora de la fundación, Ana Riera, ha apuntado que el IPH es un facto que "determina el resto de indicadores" y entonces se observa que esto influye sobre otros indicadores, por lo que les llama la atención que el IPH "siempre va al alza".

Asimismo, ha recalcado que la desestacionalización "ocurre" porque cada vez la temporada turística "abarca más meses" pero ha incidido en que, en temporada alta, "cada vez [el IPH] es más elevado que en años previos".