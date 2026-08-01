Una furgoneta se incendia en el polígono de Son Llaüt, en Santa Maria - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han extinguido este sábado un incendio originado en una furgoneta ubicada en el polígono de Son Llaüt, en el municipio de Santa Maria.

Según la información del cuerpo de bomberos, el aviso por el fuego se ha recibido a las 11.15 horas y hasta el lugar se han desplazado efectivos de los parques de Inca y Sóller.

Los bomberos han extinguido el incendio sobre las 12.00 horas y después han continuado con las labores de enfriamiento.