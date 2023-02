Gabilondo tilda de "frivolidad" la moción de censura de Vox: "Crea algo que es perder el tiempo"

PALMA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El periodista Iñaki Gabilondo ha tildado de "frivolidad" la moción de censura liderada por el economista Ramón Tamames y presentada por Vox, porque "crea algo que es perder el tiempo".

Así se ha expresado el profesional durante un acto celebrado este lunes en el Teatre Principal de Palma, acompañado del jurista Antonio Garrigues Walker, que ha evitado opinar sobre esta cuestión.

"No tengo nada contra él", ha dicho el periodista sobre Tamames. "Si Vox cree que España tiene problemas me parece muy bien que use una herramienta que la Constitución le blinda, pero es hacerlo de una manera circense", ha reiterado Gabilondo, quien ha sentenciado que "no hay tiempo que perder".

Con todo, "el que dice que hay problemas muy gordos y por eso plantea una moción de censura resulta que crea algo que es perder el tiempo", ha concluido el periodista.