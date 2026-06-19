La Gala del Comercio de Mallorca 2026 reconocerá a 12 comercios de la isla

Presentación de la Gala de Comercio de Mallorca 2026. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una docena de comercios y tres comerciantes de la isla serán reconocidos durante la celebración de la Gala del Comercio de Mallorca 2026, que se celebrará el próximo 2 de julio en el Teatre Principal de Palma.

El Consell de Mallorca ha mostrado este viernes su apoyo institucional a la gala que trata de realzar el valor del comercio local y de proximidad, al reconocer "la trayectoria, el esfuerzo y la contribución" de los establecimientos comerciales en la vida económica y social de Mallorca, según ha resaltado la institución insular en un comunicado.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, han asistido a la presentación de este evento que ha tenido lugar en el Museo de Mallorca, y ha contado también con la participación de la presidenta de Afedeco, Joana Mansera, y la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo.

El acto ha comenzado con la intervención del presidente del Consell de Mallorca, quien ha subrayado el papel "esencial" del comercio local en "la cohesión social, la dinamización económica y la identidad de los municipios de Mallorca".

"Comprar en establecimientos locales es una manera de apoyar a los agricultores, artesanos, productores y empresarios de la isla, que están estrechamente vinculados a un modelo de negocio arraigado al territorio", ha añadido Galmés.

Por su parte, Amate ha destacado la importancia de "dar visibilidad" de los establecimientos de proximidad, muchos de ellos regentados por familias mallorquinas, que "mantienen viva la esencia de los pueblos", ya que son "pequeños negocios que dinamizan las calles y ofrecen productos de cercanía".

La Gala está impulsada por las principales patronales comerciales de Mallorca, Afedeco y Pimeco, y cuenta con la colaboración de Pimem y CAEB y el apoyo institucional del Consell de Mallorca.

La velada del 2 de julio contará con un destacado programa artístico. La cantante Alira Moyà, Tamara, el humorista mallorquín El Casta y el grupo Cómplices serán los encargados de aportar música, emoción y humor al evento.

Algunos de los establecimientos premiados son Floristeria Es Brot, Comercial Gravina de Portocolom, Can Joan de s'Aigo, Glosa Marina, Eléctrica Ramblas, Fet a Sóller, Arts i Vases o La Fiore. Por su parte, los comerciantes a los que también se hará mención será Demetrio Peña, Miguel Lladó y José Bonnín Piña.