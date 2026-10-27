Galmés se coordinará con el sector del 'trot balear' para "reforzar su futuro"

El presidente del PP de Mallorca, Llorenç Galmés, reunido con representantes del 'trot balear'. - PP

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Mallorca, Llorenç Galmés, ha mostrado su voluntad de coordinarse con el sector del 'trot balear' con el objetivo de "reforzar su futuro.

Esta es una de las propuestas que ha trasladado Galmés durante la reunión mantenida este martes con con 15 integrantes de este deporte en Manacor, en que han compartido ideas, escuchado sus inquietudes y recogido sus propuestas que permitan "impulsar el mundo del 'trot' en Mallorca.

En un comunicado, el PP ha indicado que al encuentro también han asistido el presidente del Instituto Hípico de Mallorca, Gaspar Oliver, el candidato popular a la alcaldía de Manacor, Jaume Mut, y otros representantes del PP.

Durante la reunión, Galmés ha hecho balance de las mejoras impulsadas en el sector desde la llegada del PP al gobierno del Consell de Mallorca en 2023 y ha reivindicado el cambio de rumbo en el apoyo institucional al mundo del 'trot'.

"El PP encontró un sector que había estado demasiados años abandonado por los gobiernos de izquierdas y desde el primer día tuvo claro que esta situación tenía que cambiar. El 'trot' no es solo un deporte, es tradición, es economía y es una parte fundamental de nuestra identidad como mallorquines", ha asegurado.

El presidente de los 'populares' ha destacado que el objetivo de la reunión no es solo repasar el trabajo realizado, sino, sobre todo, escuchar de primera mano las necesidades de los profesionales y aficionados que mantienen viva esta actividad.

"El PP no se conforma con las mejoras que ya ha impulsado. Quiere avanzar y, para ello, es imprescindible escuchar a quienes conocen mejor que nadie la realidad del sector. Nadie mejor que los participantes del mundo del 'trot' para explicar qué funciona, qué se debe mejorar y qué retos tienen por delante", ha remarcado Galmés.

Asimismo, Galmés ha puesto en valor el papel de Manacor como uno de los municipios con mayor tradición hípica de la isla y ha insistido en que la manera de hacer política del PP es "salir a la calle, escuchar a la gente y transformar sus necesidades en actuaciones concretas".

"El mundo del 'trot' sabe que tiene las puertas abiertas y que puede contar con el PP de Mallorca. El partido trabajará para defender las tradiciones, apoyar a los participantes del mundo del 'trot' y garantizar que este deporte tenga el futuro que se merece", ha concluido.