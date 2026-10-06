Galmés destaca la relevancia estratégica de la base de Son Sant Joan en la aviación militar

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el nuevo coronel jefe del sector aéreo de Palma, Miguel Ángel Arranz. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado la "relevancia estratégica" de la base de Son Sant Joan dentro de la aviación militar, así como su capacidad especializada en misiones de búsqueda y salvamento, tareas de vigilancia marítima y apoyo a los despliegues operativos.

Así lo ha trasladado este martes al recibir al nuevo coronel jefe del sector aéreo de Palma, Miguel Ángel Arranz, jefe de la base aérea de Son Sant Joan, Ala 49 y RCC Baleares, y comandante militar de los aeropuertos de Palma y de Eivissa, que tomó posesión de los cargos hace dos semanas en sustitución del coronel Carlos de Montemayor.

Durante el encuentro, Galmés le ha dado la bienvenida y le ha deseado suerte en sus funciones.

Arranz cuenta con una amplia trayectoria profesional dentro de las Fuerzas Armadas, donde ingresó el año 1991 como piloto. A lo largo de su carrera ha participado en misiones internacionales y a partir de 2020 ejerció de consejero de armamento en la Representación Permanente de España ante el Consejo de la OTAN en Bélgica. Posteriormente, se incorporó al Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio.