Galmés pide defender en un pleno en el Parlament en septiembre la ley de limitación de entrada de vehículos a Mallorca

Archivo - El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha solicitado defender en un pleno en el Parlament en septiembre la ley de limitación de entrada de vehículos a Mallorca.

En concreto, en un escrito dirigido a la Cámara autonómica, el líder insular da cuenta de la aprobación en el pleno del Consell del pasado 5 de junio de la propuesta, que ya fue trasladada a la Mesa del Parlament para su tramitación y aprobación, y pide defender el texto en el pleno el día 9 del próximo mes.

La Mesa de la Cámara, en sesión del día 10 de junio de 2026, acordó darse por enterada del contenido y ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlament e, igualmente, se dio por enterada de la designación de Galmés y del conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, para la defensa de la norma.

Cabe recordar que el pasado 5 de junio, el pleno del Consell de Mallorca aprobó la proposición de ley de regulación de afluencia de vehículos.

Entre otras cuestiones, el texto prevé la aprobación de un techo anual o bianual de vehículos y la tasa que se fijará para la entrada. Serán las navieras las encargadas de la gestión de la autorización y del cobro de las tasas y la exención de los residentes y los trabajadores temporales. La norma fija también un número máximo de vehículos de alquiler y sanciones que van de los 300 a los 30.000 euros.

La obtención de la acreditación para la entrada y permanencia en Mallorca y la gestión del cobro de las tasas que se establezcan se llevará a cabo telemáticamente a través del procedimiento que se determine en la ordenanza fiscal reguladora. Está prevista la instalación de cámaras en los puertos con sistemas de detección de matrícula.

Quedarán fuera de la limitación los no residentes que tengan una vivienda en Mallorca, aunque la excepción afecta sólo a un vehículo. También los residentes en otras islas que tengan que desplazarse a Mallorca por razones médicas, así como residentes en Mallorca que están fuera de la isla y que tengan la necesidad de desplazarse a la isla por razones médicas o familiares.

Estarán exentos de la tasa los vehículos de personas con movilidad reducida debidamente acreditados y vehículos oficiales y servicio público. Tampoco pagarán la tasa los vehículos de transporte de bienes y mercancías ni los de distribución comercial.