Galmés se presenta a la reelección como líder del PP en Mallorca con 3.155 avales

Publicado: miércoles, 25 febrero 2026 11:00
    PALMA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha presentado este miércoles los avales de su candidatura para renovar la presidencia de su partido en Mallorca, donde ha contado con 3.155 firmas que incluyen adhesiones de todos los pueblos de la isla.

   Durante una rueda de prensa en la sede del PP, Galmés ha instado a las bases 'populares' a participar en el congreso insular del partido, del próximo 19 de abril, donde se llevará a cabo la elección. "Queremos que sea un día de celebración donde todo el mundo pueda aportar", ha declarado.

