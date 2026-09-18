Galmés reivindica el control interno de las entidades locales como "garantía de control, rigor y buen gobierno"

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en la jornada 'El control interno local a debate: claves prácticas del RD 424/2017'. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha resaltado que el control interno en las entidades locales supone una "garantía de rigor, transparencia y buen gobierno".

El representante insular ha hecho estas declaraciones en su discurso inaugural de la jornada 'El control interno local a debate: claves prácticas del RD 424/2017', organizada por la Sindicatura de Cuentas de Baleares con la colaboración del Consell de Mallorca.

En una nota de prensa, la institución insular ha destacado que el encuentro ha servido para debatir y reflexionar sobre la norma que regula el régimen jurídico del control interno a las entidades del sector público.

La jornada se ha dirigido a los secretarios interventores, interventores, tesoreros, técnicos y otros profesionales de la Administración local que ejercen el control interno o la función de contabilidad. Un encuentro que pretende sistematizar y poner en común todo el conocimiento acumulado y la experiencia directa de los profesionales que trabajan en los órganos de control locales.

Galmés ha resaltado la importancia de este Real decreto para el buen funcionamiento de las administraciones locales y supramunicipales, como el Consell de Mallorca.

No obstante, ha apuntado que detrás de las normas, los procedimientos y los expedientes, "hay personas que cada día tienen que tomar decisiones, revisar, fiscalizar, asesorar y garantizar que los recursos públicos se gestionan con todas las garantías". Un trabajo que ha indicado que muchas veces es "discreto" pero "imprescindible".

El objetivo del seminario ha sido ofrecer una lectura "madura" y "operativa" del modelo de control interno, al identificar tanto los elementos consolidados como los ámbitos en que la práctica ha exigido soluciones "flexibles" y "coherentes" con los principios del Reglamento.

La finalidad del encuentro ha sido eminentemente práctica, para poner en común, compartir las dudas y encontrar criterios que ayuden a interpretar y aplicar el Real decreto 424/2017 de la manera "más clara y útil posible".

Galmés ha hecho énfasis en un reto compartido como es el avance hacia una administración "más simple y ágil". "Control y simplificación no tienen que ser conceptos contrapuestos, el reto es conseguir una administración con menos burocracia y más eficiente pero siempre con las máximas garantías", ha mantenido.

Las conclusiones que se han expuesto en esta jornada han surgido de la experiencia acumulada en la aplicación real del Reglamento, de los problemas recurrentes detectados en la gestión diaria y, muy especialmente, del conjunto de consultas, criterios interpretativos y respuestas técnicas que la Intervención General de la Administración del Estado ha emitido desde la entrada en vigor del Real decreto 424/2017.

El conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, también ha asistido al encuentro y ha sido el encargado de clausurar la jornada.