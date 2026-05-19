Galmés se reserva su opinión sobre Bestard hasta que concluya la elaboración de los informes

Archivo - El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el vicepresidente y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, en una rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha indicado que expresará su opinión sobre la actuación del vicepresidente segundo de la institución y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, cuando disponga de los informes que detallen el uso que hizo de los coches oficiales.

Así ha respondido el representante del Consell al ser preguntado este martes sobre la situación en la que se encuentra la investigación iniciada a raíz de un supuesto empleo de los vehículos del Consell de Mallorca para asistir a actos de Vox.

Galmés ha concretado que todavía están a la espera del informe que deben redactar sobre este asunto los trabajadores del Consell y ha aclarado que hará "declaraciones" y emitirá un "juicio de opinión", cuando cuente con estos documentos.