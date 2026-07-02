Galmés solicita una reunión con el Estado para negociar el nuevo convenio de carreteras de Mallorca

El conseller insular Fernando Rubio y el presidente Llorenç Galmés. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha enviado una nueva carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, solicitando una reunión para negociar el convenio de carreteras.

El líder insular ha enviado la carta después de que el pasado 26 de mayo se aprobara por amplia mayoría la iniciativa que defiende la necesidad de un nuevo convenio dentro de la Comisión Mixta de Insularidad del Congreso de los Diputados y del Senado.

Fue aprobada, ha recordado la institución insular en un comunicado, con el apoyo de todos los partidos representados en la cámara salvo el grupo socialista.

Ahora el presidente confía en que el ministro cumplirá el mandato de la Comisión de Insularidad. De esta manera se quieren conseguir 350 millones de euros para hacer frente a las mejoras de la infraestructura viaria de la isla.

Se trata de la quinta carta dirigida al ministro Puente o a la secretarío de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible para abrir una vía de diálogo y que hasta ahora no se ha recibido ninguna respuesta por parte del Gobierno de España.

Ahora mismo, el Consell es optimista, ya que la cuestión ha recibido un gran apoyo en la Comisión de Insularidad. "A pesar de las diferencias ideológicas y partidistas, hemos sido capaces de hacer un frente común histórico para defender los intereses de los ciudadanos de Mallorca y hacer oír la voz de nuestra isla delante el Gobierno de España. Por eso, entendemos que el Ejecutivo tiene que atender el mandato expresado por la Comisión Mixta de Insularidad y abrir una vía de diálogo que permita avanzar hacia la firma de un nuevo convenio de carreteras para Mallorca", ha afirmado Galmés.

En la carta, Galmés expone que Mallorca "no pide privilegios, pero tampoco puede aceptar un trato discriminatorio con respecto a otros territorios del Estado que sí que cuentan con convenios específicos de financiación de infraestructuras viales", en relación a Canarias.

El 25 de octubre se publicó en el BOE que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible había firmado un convenio en materia de carreteras con Canarias, por un importe de 250 millones anuales, hasta el 2030.

Según ha recordado la institución insular, el Consell lleva desde principios de esta legislatura luchando por restablecer el importe del convenio de carreteras que se perdió en el mandato anterior.

Galmés ha recordado que la cantidad pendiente correspondiente al convenio anterior asciende actualmente a 350 millones de euros, aproximadamente, "recursos que corresponden a los ciudadanos de Mallorca y que resultan imprescindibles para seguir impulsando la mejora, la modernización y la seguridad de la red viaria".

CRONOLOGÍA DEL CONVENIO DE CARRETERAS

Cabe recordar que el Gobierno central y la institución insular firmaron el convenio de carreteras el año 2007. Después de algunas modificaciones, el 14 de diciembre de 2021 el anterior equipo de gobierno del Consell acordó liquidar la parte que se había ejecutado hasta el 2 de octubre de 2020 y quedó un importe de 228,5 millones de euros pendiente en abonar.

Entre las obras pendientes de ejecutar se encuentran infraestructuras esenciales para la movilidad y la mejora de los accesos a Palma, como el tramo I de la vía conectora, las variantes de Inca, de Artà y de Campanet, y la ronda de Sencelles. En concreto, los importes actualizados de todas las actuaciones programadas pueden llegar, actualmente, a los 350 millones de euros.

En marzo del 2023, según la cronología aportada por el Consell, el Gobierno de España cerró la puerta a negociar los convenios de carreteras con los consells insulares, señalando que estas inversiones tienen que ir a cargo del factor de insularidad.

En una carta enviada al ministro de Transportes, Óscar Puente, el presidente Llorenç Galmés expresó su disconformidad con la respuesta del Gobierno central, explicando que la dotación del factor de insularidad tiene que servir para financiar inversiones públicas nuevas por parte del Ejecutivo central en las Baleares y, así, compensar las desventajas de la insularidad, pero nunca para incluir las cantidades pendientes de los convenios de carreteras.

El Consell también ha recordado que el Govern ha enviado al Consell de Mallorca 30 millones de euros procedentes del fondo de insularidad, para que la institución pueda sacar adelante sus proyectos. No obstante, esta suma es insuficiente para mejorar la red vial de Mallorca.