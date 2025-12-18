Galmés visita los talleres ocupacionales del centro EFI de La Purísima concertados con el IMAS

PALMA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha visitado este jueves el servicio ocupacional de EFI, situado en el colegio La Purísima, para conocer de primera mano la labora que se desarrolla con personas con discapacidad.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, el presidente ha estado acompañado por el presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez; la vicepresidenta del IMAS, Magdalena García Gual, y la directora insular de Personas con Discapacidad, Maria Francesca Rigo.

Durante la visita han recorrido las instalaciones del centro y han conocido el funcionamiento de los cinco talleres ocupacionales que llevan a cabo --cerámica, artesanía, comunicación, inteligencias múltiples y horticultura-- todos ellos orientados a fomentar la autonomía personal, las habilidades sociales y la participación activa de las personas usuarias.

Galmés ha destacado que "el Consell continuará reforzando el apoyo a los servicios que mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias", apostando por recursos estables y adaptados a las necesidades reales.

Por su parte, Sánchez, ha señalado que los servicios ocupacionales son "una herramienta clave para avanzar en autonomía, dignidad e inclusión social", y ha subrayado que la colaboración con entidades del tercer sector como EFI permite ofrecer servicios de calidad, arraigados en el territorio y centrados en la persona.

El servicio ocupacional de EFI cuenta con 65 plazos concertadas con el IMAS, lo que garantiza una atención estable y continuada a las personas con discapacidad que participan en él.

A través de estos conciertos, el Consell consolida una red de recursos especializados que da respuesta a las necesidades de las personas y de sus familias, al tiempo que aporta seguridad y estabilidad a los equipos profesionales.