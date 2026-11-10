García acusa al PSIB de buscar rédito político de los sucesos registrados en el Hospital Can Misses

Archivo - La consellera de Sanidad, Manuela García, durante una sesión plenaria, en el Parlament balear, a 4 de febrero de 2025, en Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

FORMENTERA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha acusado este martes a los socialistas de buscar "rédito político" de sucesos registrados en el Hospital de Can Misses, como el reciente homicidio de una paciente ingresada por el que hay un detenido, y ha tildado esto de "inmoral".

Así lo ha indicado durante el pleno del Parlament de este martes donde ha añadido que el PSIB les tiene "acostumbrados a su falta de ética día tras día", algo que representa "una vergüenza".

La diputada socialista Irantzu Fernández ha preguntado a García si puede garantizar la seguridad de los pacientes y profesionales del Área de Salud pitiusa. Fernández ha lamentado que la gestión de García "deja mucho que desear".

La consellera ha reiterado que su responsabilidad es garantizar esa seguridad y que trabajan en solventar el déficit estructural que sufre el Hospital de Formentera, cuya zona quirúrgica para intervenciones programadas está cerrada por filtraciones de agua.

"Si hacemos cuentas, es posible que los quirófanos hayan estado más días cerrados que abiertos durante esta legislatura", ha opinado la socialista.

Sobre la seguridad en Can Misses, García ha señalado que, entre mayo y septiembre, se han implementado 40 actuaciones para mejorar la seguridad de pacientes y profesionales del Área de Salud pitiusa, creando un grupo de seguridad en colaboración con la Policía Nacional. "Está su partido como para dar lecciones de gestión y seguridad. Qué cara", ha concluido la consellera.