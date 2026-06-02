García acusa al PSOE de "no abrir la boca" durante la huelga nacional de médicos

La consejera de Salud del Gobierno de las Islas Baleares, Manuela García Romero durante un desayuno Socio-Sanitario, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

EIVISSA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha acusado este martes al PSOE de "no abrir la boca" mientras los profesionales médicos secundan una huelga nacional desde hace 11 meses.

"A usted no le importan los actos médicos, los asistenciales, suspendidos en el Área de Salud de Eivissa y Formentera", ha afirmado García en respuesta a la diputada socialista, Irantzu Fernández, quien ha preguntado a la consellera qué hará para mejorar la atención a pacientes del Área de Salud pitiusa.

Fernández se ha referido a la situación del área de Psiquiatría del Hospital Can Misses de Eivissa, donde siete de 14 psiquiatras están de baja y han denunciado la mala organización del servicio.

García ha reiterado que, desde el minuto uno, trabajan para dar una atención de calidad en las Pitiusas. "Por suerte para profesionales y pacientes, atrás quedó el binomio Armegol-Gómez que dejó al Área de Salud de Eivissa y Formentera en una situación agonizante", ha dicho.

Sobre el área de Psiquiatría, García ha recordado la puesta en marcha de una mediación "que ya está dando sus frutos para alcanzar acuerdos entre las partes implicadas". Dicha mediación se ha impulsado entre Salud y la Dirección General de Salud Mental.

García ha insistido en que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, es "incapaz" de sentarse a negociar con los médicos, algo que sí hará el Govern "porque eso sí está en nuestro ADN". "El Gobierno de Sánchez es el más lesivo para la salud y la ciudadanía que se ha conocido", ha concluido.