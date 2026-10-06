García afirma que la anterior "fue la legislatura del abandono de la sanidad" en Baleares

Archivo - La consellera de Salud, Manuela García durante una sesión de control en el Parlament balear, a 12 de septiembre de 2023, en Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

EIVISSA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha asegurado este martes que la anterior "fue la legislatura del abandono de la sanidad" en Baleares.

Así lo ha indicado durante el pleno del Parlament de este martes después de que la diputada socialista Irantzu Fernández le haya preguntado cuál es la espera real de los pacientes de Eivissa.

Fernández ha acusado a García de "no poder o no saber defender su gestión", incumpliendo con GSAIB varios acuerdos alcanzados, según ha afirmado la diputada.

"Usted se esconde detrás de recortes de prensa de hace años para justificar su inoperancia", ha dicho, instando a la consellera a viajar a Eivissa para explicar qué hará para evitar nuevas agresiones sexuales en el Hospital Can Misses.

García ha afirmado que Fernández es "una experta en enredar" y ha reiterado que con su gestión los pacientes esperan en Eivissa 19 días menos para una visita con el médico de familia o 46 días menos para una cita con el especialista y dos meses menos para una intervención.

Según ha añadido, también se han reducido las esperas en el Hospital de Formentera.

Fernández ha insistido en que estos datos sólo los conoce la consellera. "Se inventa los datos. No los quiere publicar y no es la realidad", ha espetado.

García, por su parte, ha acusado a la socialista de ser "demagoga" y ha reiterado que en Eivissa, tras el plan de choque, ha bajado la demora en las listas de espera.