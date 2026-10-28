García anima a la ciudadanía a vacunarse contra la gripe y recuerda que la campaña ya está abierta a toda la población

García anima a la ciudadanía a vacunare contra la gripe y recuerda que la campaña ya está abierta a toda la población - CAIB

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha animado a la ciudadanía a vacunarse contra la gripe y ha recordado que la campaña ya está abierta a toda la población.

La campaña de vacunación contra la gripe comenzó el 5 de octubre en las escuelas y en las residencias de personas mayores y personas con discapacidad, y el 19 de octubre en los centros de salud de atención primaria para toda la población en general.

La Conselleria ha explicado en un comunicado que la vacunación está abierta a toda la población y, especialmente, a los colectivos de riesgo, entre los que se encuentran las personas mayores de 60 años, las embarazadas y las puérperas no vacunadas durante la gestación, los niños de seis meses hasta los 11 años, incluidos los menores de segundo ciclo de educación infantil que no se hayan vacunado en su escuela, los enfermos crónicos y los fumadores.

También se recomienda la vacunación al personal de servicios esenciales y a las personas potencialmente transmisoras del virus a personas de riesgo, como el personal sanitario y sociosanitario, cuidadores y convivientes; las plantillas de servicios públicos esenciales como bomberos, cuerpos de seguridad y protección civil; el personal docente; y los trabajadores que están expuestos directamente a aves y cerdos, tales como veterinarios, trabajadores de granjas o agentes medioambientales.

Para esta campaña, la Conselleria ha adquirido 289.090 vacunas para la gripe y 15.500 para la protección contra el VRS y confía en superar las coberturas de vacunación alcanzadas en la campaña anterior.

En la temporada 2025-2026 se vacunaron en Baleares a 219.096 personas, cifra que supuso 31.302 inmunizados más que el año anterior. Por islas, en Mallorca se vacunaron 180.451 personas; 21.995 en Eivissa y Formentera, y 16.650 en Menorca.