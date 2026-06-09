García asegura que se están formando 70 conductores de transporte sanitario no urgente

Archivo - La consellera de Sanidad, Manuela García, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025 - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

MENORCA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha informado este martes en el pleno del Parlament que un total de 70 personas se están formando para obtener el carné para trabajar como técnicos de transporte sanitario, 50 de ellas en Mallorca, diez en Menorca y otras diez en Ibiza.

García ha contestado de este modo a José María García, del Grupo Mixto, quien ha denunciado que, como consecuencia de la falta de conductores, hay personas que tienen que ser trasladadas en taxi.

La responsable autonómica ha subrayado que "absolutamente todas las ambulancias de transporte programado están operativas en todas las Islas". En este punto, ha remarcado que la flota está formada por 118 ambulancias de transporte programado no urgente que están prestando servicio desde finales del año pasado. "Es una flota nueva, que da mayor seguridad a los profesionales y a los pacientes", ha añadido.

Asimismo, ha remarcado que, en el caso de que se produzca alguna incidencia, hay 12 vehículos de apoyo. "Esto permite garantizar la continuidad asistencial y ofrecer un servicio más seguro y mejor preparado", ha concluido.