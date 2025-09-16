García atribuye a un "contrato fallido" del anterior Govern la situación de las ambulancias de Gesaib

Archivo - La consellera de Sanidad, Manuela García. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

El PSIB acusa al Govern de "provocar el caos" en Gesaib y la consellera anuncia la llegada de una nueva flota de ambulancias de

PALMA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha atribuido este martes a un "contrato fallido" del anterior Govern la situación que atraviesa a día de hoy el servicio de ambulancias de Gesaib.

En el pleno del Parlament de este martes, la responsable de Salud ha respondido así a las acusaciones de la diputada del PSIB Irantzu Fernández de "provocar el caos" en Gesaib y de "tener planes" para que el personal "deje de ser su personal".

La consellera ha insistido en hablar de "herencia de la mejorable gestión" y ha explicado que la situación de las ambulancias se debe a la antigüedad y al kilometraje y ha recordado que la flota se tendría que haber renovado en 2023.

Manuela García ha anunciado que la nueva flota llegará en las próximas semanas.