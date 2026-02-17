García avanza que las obras del Verge del Toro se licitarán en el segundo semestre de 2026

Archivo - La consellera de Salud, Manuela García, durante su comparecencia en el Parlament. - PARLAMENT - Archivo

MENORCA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha confirmado este martes durante el pleno del Parlament que las obras del antiguo hospital Verge del Toro de Menorca se licitarán en el segundo semestre de este año y ha destacado que el presupuesto de los trabajos alcanza los 28 millones de euros.

García ha respondido de este modo al diputado de Més per Menorca, Josep Castells, quien ha acusado a la Conselleria de Salud de disponer del proyecto modificado desde hace ocho meses sin licitar.

En esta línea, la consellera ha criticado que el proyecto anterior, elaborado durante el mandato de la socialista Francina Armengol, "no estaba en condiciones de ejecutarse". "Estaba mal planteado y mal dimensionado, así como técnicamente incompleto", ha dicho.

En esta línea, ha destacado que el trabajo del Govern ha sido hacer el proyecto arquitectónico y adaptarlo a la normativa. "Las carencias detectadas han hecho que los técnicos estén trabajando desde hace meses en modificar el proyecto, que es un tiempo perdido para Menorca", ha espetado.

Por su parte, Castells ha manifestado que el equipo que realizó el anterior proyecto es el mismo al que han encargado la redacción del actual, por tanto, no debía estar mal elaborado. En este contexto, ha indicado que algunas incidencias no previstas motivaron que el contratista renunciara a la obra, de manera que era necesario encargar un proyecto modificado.

García ha hecho hincapié en que el hospital Verge del Toro "se va ha convertir en un recurso imprescindible para dar respuesta a una realidad demográfica incontestable y es que en el 2035 el 21 por ciento de la población de Baleares será mayor de 65 años".

De este modo, ha puntualizado que dispondrá de 52 camas de acción intermedia, un hospital de día evaluador y rehabilitador. Además, ha recalcado que cualquier persona con una patología mental no descompensada que necesite recuperación funcional o continuidad de cuidados médicos o de enfermedad podrá ser atendido en estas instalaciones.

"Si están tan preocupados por los ciudadanos de Menorca, exijan al Gobierno central que se siente a negociar con los médicos, que no todo vale para permanecer en el poder"; ha concluido la consellera de Salud.