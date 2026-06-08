García Bernal defiende que el sector primario balear es compatible con el turístico

Campos de cebada mallorquina. - CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL

EIVISSA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, ha defendido este lunes en Eivissa que "Baleares no es sólo turismo", por lo que ha añadido que el sector primario "fuerte" de las Islas debe ser compatible con el turístico.

Tras reunirse en Eivissa con responsables de la cooperativa ganadera Carn & Coop, García Bernal ha señalado que con su viaje quieren dar visibilidad y conocer la problemática del sector en las Islas.

"Es la cooperativa ganadera más importante. Une a 21 ganaderos y ocupa 800 hectáreas de Eivissa y es fundamental. El peso que están teniendo la agricultura y la ganadería, con un relevo generacional muy claro en el tema agrícola en Eivissa, es muy importante. Hemos estado hablando de los anhelos del sector en Eivissa, qué demandan", ha explicado la secretaria de Estado.

Según García Bernal, es "fundamental" que el Gobierno esté en el territorio junto a las otras administraciones porque "nuestra vocación de servicio público está muy clara y es acompañar al sector agroganadero del país, que es estratégico".

También ha destacado que el Gobierno, junto al Govern y al Consell, trabaja en la futura política agraria comunitaria. Sin embargo, la "línea roja" del Ejecutivo central es la financiación para que sea, al menos, como la existente en el Plan Estratégico de la PAC actual y que tenga personalidad jurídica propia. "En Eivissa, y en Baleares en general, se pide que se tenga en cuenta la insularidad", ha afirmado.

PROYECTO DE REGADÍO EN FORMENTERA

En Formentera, la secretaria de Estado visitará las obras de consolidación del regadío a partir de la optimización de aguas regeneradas, una actuación promovida por el Ministerio de Agricultura.

"75 agricultores se van a beneficiar, 82 hectáreas y más de 1,2 millones de euros de inversión a través del Gobierno", ha afirmado. Además, ha señalado que para poner en marcha un proyecto parecido en Eivissa son necesarias iniciativas "viables", comunidades de regantes y agricultores que se quieran comprometer con esa modernización de regadíos.

Con el Govern, ha añadido, tratarán de impulsar en Baleares proyectos para la modernización de regadíos. "La agricultura del regadío es muy importante. No tienen por qué ser grandes regadíos", ha insistido.