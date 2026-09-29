García defiende que no habido un Govern más sensible con los pacientes oncológicos que el de Marga Prohens

Archivo - La consellera de Salud, Manuela García. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha afirmado este martes que no habido un Govern más sensible con los pacientes oncológicos que el de Marga Prohens.

En el debate de las preguntas de control al Ejecutivo en el pleno del Parlament de este martes, García ha defendido el incremento de profesionales y los descensos en las demoras en primeras consultas y en intervenciones. "Seguiremos trabajando para reducir las esperas", ha afirmado.

Manuela García ha respondido a la diputada del PSIB Pilar Carbonero, que ha asegurado que en el cáncer "el factor tiempo es importante".