Simebal defiende la integridad profesional de los médicos de Son Espases

Archivo - Entrada al servicio de Urgencias en el Hospital Son Espases - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Baleares (Simebal) ha defendido la integridad profesional de los facultativos del Hospital Universitario Son Espases ante el debate generado estos últimos días sobre la "guerra de complementos" que habría entre el personal sanitario para ralentizar las altas hospitalarias.

En un comunicado, un día después de que la gerente del Hospital, Cristina Granados, defendiera el sistema de complementos quirúrgicos del centro para incentivar la realización de intervenciones fuera del horario ordinario, el sindicato ha trasladado un mensaje de "confianza, responsabilidad y respeto" hacia los médicos.

"Nos preocupa que determinados debates sobre indicadores de gestión o decisiones organizativas puedan derivar en cuestionamientos hacia la profesionalidad, la ética y el compromiso de los médicos y de los facultativos del hospital", han sostenido desde Simebal.

En este sentido, han señalado que las discrepancias sobre modelos de gestión "son legítimas", pero, a su entender, "no pueden construirse sobre interpretaciones parciales de los datos ni sobre la descalificación de quienes sostienen diariamente la asistencia sanitaria".

Así, han reclamado que la evaluación de cualquier sistema sanitario se haga con rigor técnico, transparencia y respeto institucional.

La actividad de un hospital como Son Espases, según Simebal, requiere analizar la complejidad de los pacientes atendidos, la presión asistencial que soporta y su papel como centro de referencia y apoyo para toda la red sanitaria balear.

El sindicado ha rechazado "cualquier insinuación" que pueda poner en duda la integridad profesional de los facultativos, remarcando que los médicos de este centro desarrollan su labor "bajo principios de responsabilidad, excelencia clínica, rigor científico y compromiso con los pacientes".

Por ello, ha exigido "responsabilidad" a todos los actores implicados para que el debate sobre la sanidad pública "se desarrolle desde el análisis objetivo y las propuestas constructivas, evitando generar desconfianza en la ciudadanía hacia sus médicos y facultativos".