García dice que el "responsable directo" de las listas de espera es Sánchez por causar la huelga de médicos

IBIZA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha asegurado que el "responsable directo" del aumento de las listas de espera es el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, a quien considera culpable de la huelga de médicos por ser "incapaz" de alcanzar acuerdos.

"Impulsa un estatuto marco a espaldas de los médicos y de las Comunidades Autónomas y nos va a llevar a una huelga en febrero que incrementará las listas de espera, también en Ibiza", ha asegurado.

García ha asegurado que los ciudadanos de Ibiza y Formentera esperan cuatro días menos para ser intervenidos y, aunque no es un buen dato, el Govern trabaja para mejorar estos tiempos de espera. Además, para una consulta con el especialista las esperas se han reducido un 40 por ciento respecto a los datos dejados por el PSOE, ha dicho, contabilizándose 5.000 pacientes menos en la lista.

Así ha contestado García a la diputada socialista Irantzu Fernández, quien ha preguntado por la deriva de las listas de espera en Ibiza.

Fernández ha señalado que las listas "crecen y crecen" y ha afirmado que se están derivando pacientes "en paquetes de 50 o 100 a la sanidad privada y los sacan de las listas". "Nadie les llama porque quedan en tierra de nadie", ha dicho la socialista, quien ha preguntado a García si asumirá la responsabilidad cuando empeore la salud de estas personas y empiecen a llegar denuncias.

García, en relación al servicio de Oncología del Área de Salud pitiusa, ha asegurado que habrá dos especialistas más.