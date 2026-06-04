García dice que se seguirán tomando medidas para garantizar la seguridad en el Hospital Can Misses

Archivo - La consellera de Salud de Baleares, Manuela García. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

EIVISSA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha señalado en Eivissa que se han tomado y se seguirán tomando más medidas para garantizar la seguridad en el Hospital Can Misses.

Según ha explicado García a los medios de comunicación, es un "hecho reprobable" que sucedan agresiones, por lo que ha expresado su "rotunda condena" a estos "incidentes" que no deben producirse.

Para la consellera, las dos agresiones son "son dos temas muy diferentes". Así, el Hospital ha modificado muchas de las medidas y se han incorporado sistemas de seguridad en las puertas "y en esa línea se está trabajando", impulsando también campañas entre el personal para sensibilizar sobre estos casos.

Así, se han instalado puertas con código de identificación y habrá un refuerzo extra en relación al personal de seguridad en el Hospital.

En el caso registrado hace un año y que ahora se ha conocido, para García es un "tema diferente" que puede dejar al descubierto que debe reforzarse la seguridad, aunque se habla de pacientes con una patología mental que estaban ingresados.

"No son temas comparables", ha insistido García, recordando que el caso está en manos de la Justicia. La consellera ha señalado además que son hechos "excepcionales".

SOBRE DEMANDAS DE TRABAJADORES

La consellera, en relación a las quejas de los técnicos de las ambulancias, ha señalado que no tiene inconveniente en reunirse con estos trabajadores. "Siempre es complejo cuando una internalización de un proceso", ha insistido.

Así, les ha pedido un informe de todos los temas a tratar en esa posible reunión, en la que llegarán a acuerdos.

"Yo no voy a hacer como la ministra de España, que se ha sentado una vez", ha afirmado.