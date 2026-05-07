García reivindica la apuesta del Govern por la transformación digital de la sanidad: "Nos encontramos excel y palitos"

La consellera de Salud, Manuela García Romero durante un desayuno Socio-Sanitario de Europa Press. - Jesús Hellín - Europa Press

PALMA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha reivindicado este jueves la apuesta que esta haciendo el Govern por la transformación digital de la asistencia sanitaria.

"Cuando llegamos nos encontramos excel y palito", ha afirmado García, que ha participado este jueves en Madrid en un desayuno-sociosanitario de Europa Press.

En su primera intervención, la consellera ha hecho balance de la legislatura y ha hecho hincapié en la transformación digital y en el trabajo en la "medicina del mañana" y la gestión basada en datos.

"Podemos saber cuántas vacunas se han puesto por grupo de riesgo, por centro de salud o incluso por médico, o podemos saber cuántas bajas médicas se han dado por causa o por centro de salud", ha indicado.

En este sentido, ha destacado la implantación de la nueva receta electrónica y el espacio de gestión Espai Salut.