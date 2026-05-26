García señala que los datos "apoyan la gestión" de la Primaria y el PSIB le recrimina no publicar las listas de espera

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PALMA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha afirmado que los datos "apoyan la gestión" del Govern en la Atención Primaria por la "reducción" de la demora media para acceder a la consulta de un médico de familia, mientras el PSIB le ha reprochado que no publique las listas de espera porque, a su juicio, son "un desastre".

En estos términos se ha desarrollado la pregunta parlamentaria formulada por la diputada del PSIB Patricia Gómez a la consellera, para saber si comparte su preocupación por la gestión de este área del IbSalut.

García ha sacado a colación la incidencia de la huelga de médicos contra el Estatuto Marco, que en Baleares habría causado la cancelación de 20.000 consultas, y ha destacado que la Primaria es el "eje vertebrador" para garantizar una atención sanitaria "accesible" y "de calidad".

Así, ha defendido que el Govern habría incorporado a 300 nuevos profesionales en esta legislatura y habría invertido 200 millones en diferentes infraestructuras sanitarias.

Gómez ha criticado la "falta de personal constante" en los centros de salud y que se haya resaltado la ampliación de plantilla, por haber incorporado ocho sanitarios para 161 centros --ninguno en Eivissa o Menorca--.

En ese sentido, ha censurado que se les prometiera más tiempo para atender a los pacientes pero que lleve "dos años" sin publicar las listas de espera de Primaria, pese a que la Conselleria se "comprometió" a hacerlo.

La diputada también le ha reprochado que García se dedique a "hacer oposición" porque "no sabe gobernar" y le ha propuesto que, si les preocupa la situación, baje las horas de guardia y se contrate a más profesionales, ya que esta es "su responsabilidad" y le ha pedido que "deje de culpar a la huelga".

En este debate, también se han interpelado por los casos de corrupción, con Gómez exigiendo el cese del presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, por el caso de 'La vida islados' y García apuntando que Gómez está "inhabilitada" para hablar de corrupción por el caso 'Koldo'.