Gent per Formentera y MÉS per Menorca piden que el sistema sanitario recupere la atención presencial

PALMA DE MALLORCA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Gent per Formentera en el Parlament, Silvia Tur, y MÉS per Menorca han registrado conjuntamente este lunes una Proposición No de Ley en la Cámara balear con el objetivo de que el Govern recupere "inmediatamente" la atención preferentemente presencial para los pacientes adultos y pediátricos del sistema sanitario.

En la iniciativa han explicado que "el sistema continúa sufriendo esta anormalidad" y la atención es preferentemente telefónica, "a pesar de que el estado de alarma se levantó el 21 de junio, y que actualmente la situación epidemiológica en Baleares está controlada".

La diputada Tur ha asegurado que es "necesario" que se recupere la atención presencial --con las medidas de seguridad oportunas-- porque, "tal como han manifestado varios sindicatos de personal médico y de enfermería", el servicio de atención telefónica "resulta del todo insuficiente una vez superados los peores momentos de la situación de emergencia sanitaria".