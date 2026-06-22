Georgina Brunet fija como prioridades la negociación de la PAC y el desarrollo de planes estratégicos

La directora general de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Georgina Brunet, y el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet - CAIB

PALMA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La nueva directora general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Georgina Brunet, ha iniciado este lunes su etapa al frente de la Dirección General y se ha fijado como prioridades la negociación de la PAC y el desarrollo de planes estratégicos y el diálogo permanente con el sector.

Brunet ha comparecido junto al conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, quien ha destacado que la nueva directora general asume el cargo con un amplio conocimiento tanto de la Conselleria como de los principales retos del sector primario, fruto de su trayectoria al frente del Instituto de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera de las Islas (Irfap).

El conseller ha subrayado que Brunet ha participado durante los últimos años en el desarrollo de los principales proyectos impulsados por la Conselleria, lo que permite afrontar este último año de legislatura dando continuidad a las líneas de trabajo iniciadas.

Durante la comparecencia, Joan Simonet ha reiterado su agradecimiento a Fernando Fernández por la labor que ha llevado a cabo durante los últimos años al frente de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Asimismo, ha destacado su dedicación, su compromiso con el sector primario y su contribución a los principales proyectos desarrollados en beneficio de la agricultura y la ganadería.

Georgina Brunet ha agradecido la confianza depositada en ella para asumir esta responsabilidad y ha asegurado que afronta esta nueva etapa "con sentido del deber" y con el convencimiento de que las instituciones deben garantizar estabilidad y servicio público en cualquier circunstancia.

Además, ha reconocido la labor desarrollada por Fernando Fernández y su contribución a consolidar una forma de trabajar con el sector basada en la escucha, el consenso y la cercanía.

La nueva directora general ha remarcado que su voluntad es dar continuidad a los proyectos ya iniciados y culminar aquellos que se encuentran en una fase más avanzada de desarrollo. En este sentido, ha destacado que la negociación de la futura política agraria común (PAC), más allá de 2027, será una de las principales prioridades de la Dirección General.

Brunet ha explicado que la Conselleria continuará defendiendo ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las instituciones europeas el reconocimiento de los condicionantes derivados de la insularidad, con el objetivo de que la futura PAC tenga en cuenta la realidad específica del archipiélago.

Asimismo, ha señalado que, durante este último año de legislatura, se continuará avanzando en el desarrollo de los principales planes estratégicos impulsados por la Conselleria, entre ellos el Plan Estratégico de la Ganadería, el Plan Estratégico de la Agricultura Ecológica, el Plan de Regadíos y el Plan de Rotación de la Patata, así como en el resto de proyectos que desarrolla actualmente la Dirección General.

Por último, Brunet ha destacado que afronta esta nueva responsabilidad con la voluntad de mantener una relación estrecha con las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas y el resto de agentes del sector, y de continuar trabajando de una manera basada en el diálogo, el consenso y la cercanía para seguir avanzando en los retos del sector primario de Baleares.