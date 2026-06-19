Georgina Brunet, nueva directora general de Agricultura tras la renuncia de Fernando Fernández

Fernando Fernández, cuando fue nombrado director general de Agricultura en 2021. - CAIB

El hasta ahora director general alega la necesidad "urgente" de priorizar su vida personal y agradece la confianza del PP PALMA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha acordado este viernes el nombramiento de Goergina Brunet como nueva directora general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural después de que el hasta ahora responsable, Fernando Fernández, haya presentado su renuncia por motivos personales.

Brunet es titulada en Ingeniería Agrícola por la Escuela de Agricultura de Barcelona (ESAB) de la Universitat Politècnica de Catalunya, en la especialidad de Hortofruticultura y jardinería.

Según ha explicado el portavoz del Govern, Antoni Costa, tiene una amplia experiencia en la gestión y el desarrollo de sector agroalimentario de Baleares, dado que fue gerente de Camp Mallorquí y estuvo en la dirección de la Corporació Agrolimentària Agroilla.

Desde 2019 es directora general del Instituto de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera de Baleares (Irfap), organismo adscrito a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural y que colabora con la Dirección General que ahora liderará.

El Consell de Govern, del mismo modo, ha aprobado el cese de Fernández, quien ha presentado su renuncia alegando motivos familiares y personales.

Costa la ha agradecido el trabajo que ha llevado a cabo a lo largo de esta legislatura al frente de la Dirección General, que lideraba desde 2021, y su compromiso con el sector primario de Baleares.

En su carta de renuncia, dirigida al conseller Joan Simonet, Fernández ha asegurado que hace casi un año que siente que su ciclo "ha acabado", dado que a su parecer ya ha aportado "lo que podía aportar".

"Siento que, desde hace un tiempo, ya no estoy al cien por cien de mis capacidades y dedicación. Estoy seguro que todo el mundo lo ha percibido. Siete años es mucho tiempo para mantener la tensión positiva que necesita el sector, pero esto no puede ser excusa para perpetuarse en un cargo. La inercia y las medias tintas no casan bien con la vocación de servicio público", le ha confesado al hasta ahora su jefe.

Fernández, quien ha agradecido la confianza y la paciencia del Govern y del PP, ha repasado algunos de las medidas impulsadas durante su tiempo como director general en las que ha tenido, a su parecer, un "papel preponderante".

Con todo ello, y con un agradecimiento al sector y a los medios de comunicación, Fernández sostiene que su dimisión "es justa para todos" y que responde a su necesidad "urgente" de priorizar su vida personal.