Gestionados 97 incidentes durante las fiestas de Sant Joan de Ciutadella

Archivo - Decenas de personas durante los Jocs des Pla en Ciutadella durante las Fiestas de Sant Joan, a 23 de junio de 2025, en Menorca - Alba Redondo - Europa Press - Archivo

MENORCA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias de Baleares 112, junto con el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) de Ciutadella, ha gestionado hasta la madrugada de este jueves un total de 97 incidentes por asistencias médicas relacionados con las fiestas de Sant Joan.

La mayoría de incidentes han sido provocados por traumatismos y golpes de calor y han sido atendidos por los equipos de la Cruz Roja y del SAMU061. En este sentido, desde el Govern han señalado que el dispositivo sanitario y de emergencias ha permitido dar respuesta a las necesidades asistenciales derivadas de la gran afluencia de personas y de la intensidad de los actos festivos.

Entre los traumatismos registrados, destacan dos casos de mayor gravedad que se produjeron el martes, justo al inicio del Caragol des Born, a causa de coces de caballo en la cabeza. Las dos personas afectadas fueron trasladadas al Hospital Mateu Orfila de Maó y este miércoles ya habían recibido el alta hospitalaria.

Uno de los incidentes más relevantes de las fiestas se produjo este miércoles durante el acto de lanzar avellanas, cuando se originó una pelea multitudinaria protagonizada por un numeroso grupo de jóvenes. Este episodio obligó a movilizar a todos los equipos de la Policía Local disponibles y también requirió la intervención de las unidades de prevención y reacción de la Policía Nacional.

Para esta edición de las fiestas de Sant Joan, el Govern ha subrayado que ha destinado unos 95.000 euros al dispositivo de seguridad y emergencias que ha prestado su apoyo al Centro de Coordinación Operativa Municipal, organizado por la Policía Local y el Ayuntamiento de Ciutadella.

Asimismo, la Dirección General de Emergencias e Interior ha contribuido a este operativo con siete técnicos y agentes de la Unidad Operativa de Emergencias de Mallorca y Menorca, 56 policías locales de diversos municipios de Mallorca y 34 voluntarios de protección civil de Mallorca y Menorca.

El operativo, en el que se ha coordinado a cerca de 750 efectivos de los diferentes cuerpos de seguridad y emergencias, también ha estado integrado por la Cruz Roja, el SAMU061, técnicos de telecomunicaciones, la Policía Nacional, la Guardia Civil y personal de vigilancia de PortsIB.

Además, el Ejecutivo autonómico ha llevado a cabo una campaña específica de consejos de prevención a través de sus canales oficiales, con el objetivo de promover actitudes responsables y ofrecer recomendaciones prácticas para disfrutar de las fiestas de forma segura.