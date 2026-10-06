El GOB condiciona su regreso al Pacto por la Sostenibilidad a la restitución de dos artículos de la Ley de bienestar - GOB

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El GOB ha exigido que se recupere el texto original de la Ley de bienestar para las generaciones presentes y futuras con la restitución de los artículos 7 y 8, como condición para que la entidad se reincorpore al Pacto por la Sostenibilidad.

Representantes del GOB Mallorca y Terraferida se reunieron el pasado lunes con la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, y con el director general de Diálogo Social y Transición Económica, José Antonio Caldés, en un encuentro que da continuidad a la reunión mantenida recientemente con la presidenta del Govern, Marga Prohens.

La entidad ecologista ha recordado este martes en un comunicado que esta ley incorpora "la justicia intergeneracional y establece que las decisiones públicas se deben tomar teniendo en cuenta también sus efectos sobre el bienestar de las generaciones futuras".

Los artículos 7 y 8 de esta ley, actualmente anulados, constituían "dos piezas esenciales" para su efectividad. En concreto, el 7 establecía un informe de evaluación sobre el bienestar de las generaciones presentes y futuras en los anteproyectos de leyes de presupuestos y el 8 recogía un informe anual de evaluación del impacto de las políticas públicas sobre el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

El GOB ha añadido que la eliminación de estos dos artículos quitó a la ley dos de los principales instrumentos previstos para convertir sus principios en mecanismos efectivos de evaluación de las políticas públicas.

El presidente del GOB en Mallorca, Joan Moranta, ha indicado que, si se quiere "hablar en serio" de sostenibilidad, "se debe evaluar si las decisiones tomadas hoy comprometen o no las posibilidades de las generaciones que vendrán mañana".

Durante la reunión, los representantes del Govern explicaron al GOB el trabajo desarrollado en el Pacte, estructurado en 12 ámbitos temáticos, y que ha generado centenares de propuestas.

El GOB valora el esfuerzo realizado y la participación de las personas y entidades que han contribuido en el proceso. Sin embargo, considera que la sostenibilidad "no se puede medir por el número de propuestas, sino por la capacidad de las políticas públicas para reducir las presiones sobre el territorio, los recursos y la población".

Los ecologistas creen que los problemas asociados a la saturación turística no se pueden abordar "de manera aislada ni únicamente mediante medidas correctoras". "La transición que necesitamos debe partir de los límites biofísicos de las Islas y adaptar la economía al territorio y a los recursos disponibles", ha añadido Moranta.

Según el GOB, recuperar íntegramente la Ley de bienestar de las generaciones presentes y futuras sería una demostración concreta de la voluntad del Govern de incorporar la sostenibilidad y la justicia intergeneracional a sus decisiones.

La ley establece principios como la precaución, la prevención, la ecodependencia, la interdependencia, la diversificación, el bien común y la no regresión, "concebidos precisamente para orientar las políticas públicas desde una perspectiva de largo plazo".

El GOB considera que estos principios ofrecen "un marco útil para superar algunas de las diferencias actuales y avanzar hacia un debate sobre sostenibilidad que no se limite a gestionar los impactos del modelo existente".

"Recuperen los artículos 7 y 8 de la ley y el GOB volverá al Pacto por la Sostenibilidad", ha concluido Moranta.