El GOB denuncia una actividad de 'slackline' en el entorno del Puig Major y pide un refuerzo de la vigilancia

Una persona practica 'slackline' en el entorno del Puig Major. - GOB

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El GOB ha presentado una denuncia ante la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural por la organización de una actividad de 'slackline' en el entorno del Puig Major, por lo que ha reclamado un refuerzo de la vigilancia y control de los usos deportivos en el Paraje Natural de la Serra de Tramuntana.

La entidad ecologista ha alertado de esta práctica deportiva en la Agulla des Frare, dentro de una zona de uso limitado del Paraje Natural de la Serra de Tramuntana. Se trata de unos hechos que habrían sido grabados y difundidos públicamente a través de Instagram y que, según las indagaciones hechas por el GOB, "no contaría con la autorización ambiental necesaria".

En un comunicado, el GOB ha indicado que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Serra de Tramuntana establece que las zonas de uso limitado son áreas de "alta calidad biológica" o con elementos "frágiles o representativos", donde el uso público tiene que ser "reducido y controlado".

En estas zonas, los usos recreativos y especialmente las actividades de riesgo --la escalada, el rapel, el vuelo libre, el descenso de torrentes o el barranquismo-- tienen la consideración de autorizables, y por tanto "requieren el permiso de la administración ambiental".

SALTO BASE Y VUELOS DE DRONES EN ESPACIOS PROTEGIDOS

Este nuevo episodio se suma a otros casos que el GOB ha denunciado este año y pone nuevamente sobre la mesa una problemática que han calificado de "creciente", como la realización de actividades deportivas y de aventura en espacios naturales protegidos "al margen de las autorizaciones y limitaciones establecidas", para su posterior exhibición en las redes sociales.

El pasado mes de marzo denunciaron ante la misma Conselleria la realización de un salto base desde una zona de exclusión del Paraje Natural de la Serra de Tramuntana. En aquel caso, la actividad se había realizado muy cerca de un nido activo de águila pescadora, en plena época reproductora, y había sido igualmente grabada y difundida públicamente en las redes. Poco después el GOB denunció también varios videos grabados con drones "sin autorización" en diferentes espacios naturales protegidos de Mallorca.

"Al GOB le preocupa especialmente la utilización de los espacios naturales protegidos como escenario para generar contenidos espectaculares destinados a obtener notoriedad y proyección en las redes sociales", han destacado.

La difusión de estas actividades han censurado que "multiplica su impacto", ya que no solo muestra una práctica "potencialmente contraria a la normativa", sino que "contribuye a normalizarla, da visibilidad a lugares ambientalmente sensibles y puede incentivar otras personas a reproducirla".

"La Serra de Tramuntana es un espacio natural protegido y no un simple escenario para generar contenidos. La práctica deportiva y las actividades de aventura pueden ser compatibles con la conservación pero se tienen que adaptar a la zonificación, las limitaciones y las autorizaciones establecidas precisamente para proteger los valores naturales de cada lugar", han subrayado.

Los últimos casos evidencian una realidad que, a su modo de ver, la Administración ambiental "no puede ignorar" y es que las redes sociales han modificado "profundamente" la manera en que se descubren, promocionan y utilizan determinados lugares naturales. "Una actividad que antes podía tener una repercusión muy limitada hoy puede llegar en pocas horas a miles de personas", han señalado.

Por otro lado, las mismas redes que sirven para promocionar estas actividades proporcionan también información que puede ser "útil" para detectar "posibles infracciones": imágenes, localizaciones, perfiles, empresas implicadas y otros elementos que pueden facilitar la investigación.

CREAR UNA UNIDAD DE AGENTES DE MEDIO AMBIENTE DIGITALES

Por eso, el pasado mes de abril el GOB ya reclamó a la Conselleria la creación de una unidad específica de Agentes de Medio Ambiente (AMA) dedicada a la detección e investigación de infracciones ambientales difundidas a internet.

Ante este nuevo caso, el GOB han reiterado esta petición puesto que considera "necesario" disponer de una unidad especializada que pueda monitorizar contenidos públicos en las redes sociales, detectar posibles infracciones en espacios naturales protegidos, documentarlas adecuadamente, iniciar las actuaciones administrativas correspondientes y actuar también de manera preventiva.

"No se trata solo de sancionar. Se trata de adaptar la vigilancia ambiental a una realidad que ha cambiado y de transmitir un mensaje claro, que es que las normas que protegen los espacios naturales se tienen que respetar y la difusión en las redes sociales de actividades no autorizadas o directamente prohibidas no las convierte en inocuas ni aceptables, por lo que no pueden quedar impunes", han insistido.

Desde el GOB han hecho un llamamiento a los deportistas de montaña, a los creadores de contenidos y a las empresas que organizan o promocionan actividades al medio natural para que "conozcan y respeten" la normativa de los espacios protegidos.

"La compatibilidad entre deporte y conservación es posible pero requiere responsabilidad. Determinados espacios tienen una elevada fragilidad ambiental y por eso disponen de limitaciones específicas de acceso y uso. Cuando una actividad necesita autorización, esta se tiene que tramitar antes de realizarla", han aseverado.