El GOB exige a Costas y al Ayuntamiento de Santanyí el cierre "inmediato" del aparcamiento Cala Llombards

Aparcamiento en Cala Llombards - GOB

PALMA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El GOB ha denunciado públicamente la situación "inadmisible" del aparcamiento ilegal de Cala Llombards y ha reclamado a Costas y al Ayuntamiento de Santanyí que hagan efectivo su cierre "inmediatamente".

La organización denunció ante las administraciones la ocupación de este espacio del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) hace cuatro años y un proceso administrativo y judicial confirmó sus evidencias, según ha señalado el GOB en un comunicado.

No obstante, ha lamentado que el Ayuntamiento de Santanyí no ha retirado la señalización del aparcamiento, tal y como ordenó la Demarcación de Costas, ni Costas ha adoptado las medidas necesarias para impedir que los coches continúen aparcando sobre la playa.

Los ecologistas llevan años advirtiendo de la degradación de la zona dunar de Cala Llombards, comenzando en 2018 cuando denunciaron la destrucción con maquinaria de una formación dunar de unos 300 metros cuadrados situada en la costa norte de la playa.

Posteriormente, la delimitación de una zona de protección permitió una recuperación para parcial de la vegetación. Sin embargo, han criticado, el mantenimiento del aparcamiento "ha continuado impidiendo la recuperación completa" del sistema dunar.

En mayo de 2022 el GOB volvió a denunciar ante Costas, el Ayuntamiento, la Conselleria de Medio Ambiente y la Agencia de Defensa del Territorio la existencia del aparcamiento y reclamó que, en caso de confirmarse la ilegalidad, fuera clausurado.

A raíz de esta denuncia, han explicado, el Servicio de Vigilancia de Costas inspeccionó el espacio. El expediente administrativo, reproducido ahora en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, subraya que el aparcamiento está en una superficie catalogada como playa.

"Por tanto, el estacionamiento y la circulación de vehículos están prohibidos de acuerdo con el artículo 72.2 del Reglamento General de Costas", han remarcado los ecologistas, agregando que Costas constató que no había ninguna autorización para ocupar el dominio DPMT como aparcamiento.

La Demarcación de Costas pidió al Ayuntamiento que cerrarael aparcamiento y señaló que instalaría cartelería sobre la prohibición de estacionar.

El Ayuntamiento, siempre según ha relatado el GOB, interpuso un recurso defendiendo que disponía de una autorización concedida en 2018 para delimitar las vías de acceso y salida de la playa. Un argumento rechazado por el TSJIB el pasado mayo en una sentencia.

Para la organización, es "absolutamente injustificable" que tras cuatro años de requerimientos, expedientes y recursos judiciales, "la ilegalidad continúe materialmente sobre el terreno como si nada hubiera pasado".

Con todo, ha reclamado al Ayuntamiento y a Costas que asuman sus responsabilidad y actúen "de forma inmediata". "La protección del dominio público y de la zona dunar de Cala Llombards no necesita más expedientes ni más años de espera: necesita que las administraciones hagan cumplir de una vez la legalidad", han concluido.