El Gobierno concede 20 millones de euros a Baleares para proyectos de abastecimiento y depuración de agua

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PALMA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha concedido a Baleares una subvención de 20 millones de euros para invertir en proyectos relacionados con el abastecimiento y la depuración de agua.

Así lo dispone un real decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que también contempla ayudas por el mismo valor para Canarias.

Las dos subvenciones, según figura en el documento, se justifican por la condición insular de ambos archipiélagos, lo que implica una escasez de aguas superficiales y la imposibilidad de obtener recursos hídricos mediante sistemas convencionales, y tienen como objetivo financiar un plan global de inversiones relativas al ciclo del agua.

En Baleares, los 20 millones de euros servirán para financiar la instalación de plantas desalinizadoras modulares para el abastecimiento en sa Coma (Sant llorenç), la Colònia de Sant Pere (Artà), sa Ràpita (Campos), Santanyí y Maó; para la instalación de dispensadores de agua en Petra, Bunyola, Alcúdia y Ciutadella; y la reforma y ampliación de la EDAR de Consell.

También para la construcción de un depósito en el ramal este de la red de suministro de agua en alta de Eivissa y para la instalación de un segundo dispensador de agua para camiones en Formentera.

EL PSIB APLAUDE LAS AYUDAS

La diputada del PSIB en el Parlament Carol Marqués ha considerado que estos recursos "servirán para ejecutar, al fin, inversiones que son urgentes para garantizar el suministro de agua potable a la población, aprovechar mejor el agua desalinizada y reducir las extracciones de los acuíferos".

Marqués, según han indicado los socialistas en un comunicado, ha criticado que pese a que el Govern "hace tiempo que había anunciado estas actuaciones", realmente "no las ejecutaba porque no había dedicado recursos propios para hacerlo".

"Debía considerar que no eran una prioridad. Será gracias al Gobierno de Pedro Sánchez que se harán realidad", ha concluido la diputada.