El Gobierno critica la oposición de Prohens a la regularización: "Está engañando cuando dice que aquí no cabe nadie más"

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha criticado y rebatido los argumentos esgrimidos por la presidenta del Govern, Marga Prohens, para oponerse a la regularización extraordinaria de migrantes.

"Está engañando a la gente cuando dice que aquí no cabe nadie más. Lo que hace la regularización es otorgar derechos a personas que ya están aquí, pero Prohens igual quiere que estén de manera irregular y en la economía sumergida", ha dicho este miércoles en una rueda de prensa al ser preguntado al respecto.

Rodríguez, además, ha recriminado el hecho de que la líder autonómica reivindicara en el pleno del Parlament la actuación del cantante Bad Bunny en la Super Bowl cuando la mayoría de las cerca de 10.800 personas que se podrían acoger en Baleares a la regularización a la que se opone son precisamente lationamericanas.

"Están viviendo aquí con nosotros y hay que darles derechos para que tengan también deberes, para que salgan de la economía sumergida", ha insistido.

El delegado del Gobierno también ha tratado de desmontar el argumento del Govern acerca de que la medida beneficiaría a las mafias argumentando que estas realmente "se aprovechan" de las personas que se encuentran en situación administrativa irregular.

"Cuando uno otorga un permiso de trabajo, las mafias ya no tienen volumen de ganancias para extorsionar a nadie", ha esgrimido.

También le ha afeado a Prohens que diga que en Baleares "no cabe nadie más" para apuntalar su rechazo a la regularización. "No sé si se refiere a la cantidad de personas de otros países que, con cuentas corrientes elevadas, adquieren activos en el mercado inmobiliario a un precio enrome", ha ironizado.

Es por todo ello que el delegado del Gobierno ha instado a la presidenta del Govern que "hable claro y no engañe a la gente". "Esta regularización, como las anteriores, es necesaria porque va a dar derechos a la gente que ya está aquí y que van a estar con nosotros", ha zanjado.

LOS EFECTOS DEL TEMPORAL EN LAS PLAYAS

Preguntado por el estado de la pasarela de Talamanca (Ibiza), que resultó afectada por los efectos de los últimos temporales, Rodríguez ha señalado que todavía hay que determinar si es responsabilidad de la administración central o si es compartida con la autonómica.

Esta cuestión se la trasladarán a la Demarcación de Costas, que deberá tomar una decisión al respecto antes de iniciar las actuaciones correspondientes, ha dicho.

"Cuando los temporales afectan a las costas, si hay un problema en las infraestructuras, hay unas declaraciones de afectación que suponen ayudas del Gobierno para su reconstrucción, como sucedió en la dana de 2024 en Menorca o en la de Ibiza del año pasado", ha subrayado.

Sobre la regeneración de las playas que, también por causa de los temporales, hayan sufrido una pérdida de arena, ha llamado a realizar un análisis de que las actuaciones sean "medioambientalmente factibles".