El Gobierno destina 4 millones de euros a proyectos de gemelos digitales y al Espacio de Datos Turísticos de Baleares

PALMA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública destinará cuatro millones de euros a dos proyectos de Baleares para impulsar gemelos digitales para mejorar la sostenibilidad del litoral y para el Espacio de Datos Turísticos de las Islas.

Esta inversión, enmarcada en el programa Redes Territoriales de Especialización Tecnológica del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos europeos, se ha dado a conocer este viernes en una sesión informativa organizada por la Fundación Bit.

Según ha trasladado el Ministerio, se trata del despliegue del Espacio de Datos Turísticos de Baleares, una infraestructura para compartir y reutilizar datos de forma segura.

El objetivo es optimizar la toma de decisiones, la planificación de servicios, la gestión de la demanda turística y la utilización responsable de los recursos del territorio.

A esta iniciativa se destinan más de 630.000 euros y se trata de un espacio que constituye el núcleo del nodo balear del proyecto Spain Living Lab orientado a impulsar soluciones basadas en inteligencia artificial, mejorar la planificación turística y apoyar el desarrollo empresarial.

Por otro lado, se está desarrollando el proyecto TriRuralTech (Ecosistema Emprendedor para un Territorio Rural y Marino Inteligente) para crear una red para impulsar proyectos de emprendimiento en el ámbito rural y marino.

El objetivo, han explicado, es generar oportunidades para un mayor crecimiento social y económico en áreas y sectores con escasa adopción tecnológica.

En este marco, Baleares desarrolla un espacio de datos interoperable y una plataforma de gemelos digitales. Esta plataforma se aplica al control de aforos en playas, la predicción del ciclo del agua en zonas costeras y la gestión integral de emergencias y asistencia médica en costas.

Para ello, el archipiélago dispone de una inversión del Ministerio de más de tres millones de euros del PRTR que se destinan a modernizar la gestión del litoral y a facilitar la creación de nuevos servicios de alto valor para empresas y administraciones.

Estos avances se han dado a conocer en la sesión informativa 'Espacio de Datos de Islas Baleares', organizada por la Fundación Bit con el objetivo de avanzar en la creación de un ecosistema regional de compartición y reutilización de datos entre administraciones públicas, empresas y centros de investigación.

La iniciativa forma parte de la estrategia estatal para promover el desarrollo de espacios de datos sectoriales y territoriales, alineados con el marco europeo.

La jornada se ha celebrado en el Centro Empresarial Son Espanyol del ParcBit y ha sido retransmitida por videoconferencia a los centros Bit de Menorca y Eivissa, donde han acudido representantes institucionales, pymes tecnológicas, empresas del sector turístico, desarrolladores y entidades de investigación.

Durante la sesión, el Ministerio ha expuesto los resultados intermedios del Plan de Impulso de Espacios de Datos Sectoriales que, en Baleares, ha dado apoyo a Ediges, plataforma digital que ayuda a las empresas a centralizar y automatizar procesos complejos de recopilación y análisis de datos.

A este proyecto el Ministerio ha destinado una ayuda de 180.000 euros en la convocatoria de Productos y Servicios para Espacios Tecnológicos.