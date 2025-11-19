El Gobierno equiparará con Canarias el plus de insularidad de los funcionarios del Estado destinados en Baleares

Archivo - Concentración de Insularidad Digna frente a oficina de la Administración General del Estado - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno y los sindicatos han alcanzado un acuerdo para actualizar y equiparar con Canarias el complemento de indemnización por residencia que perciben los funcionarios de la administración general del Estado destinados en Baleares.

Esta cuestión, han informado a Europa Press fuentes sindicales, viene recogida en el documento que el Ministerio de Función Pública ha ofrecido este miércoles a CCOO, UGT y CSIF para incrementar en un 10% el salario de los empleados públicos en el periodo 2025-2028.

Siempre según las citadas fuentes, la equiparación del plus de insularidad de los funcionarios estatales destinados a Baleares con el que perciben los de Canarias está "garantizado" y solo falta por aclarar los plazos en los que se realizará.

Esta actualización del complemento por residencia supondrá que los funcionarios destinados en Mallorca pasen de una horquilla de entre 47 y 110 euros mensuales a percibir, independientemente de su categoría, 206 euros cada mes.

En el resto de las islas del archipiélago pasarán de entre 65 y 122 euros mensuales a percibir 410 euros, siempre de acuerdo con las fuentes consultadas.

Está previsto que este jueves el secretario general de UGT Servicios Públicos en Baleares, Miguel Ángel Romero, ofrezca una rueda de prensa para valorar el acuerdo y dar más detalles sobre el mismo.