Prohens pide al Gobierno que cumpla con la equiparación del plus de insularidad lo antes posible: "Estaremos vigilantes"

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha exigido al Gobierno que cumpla con el compromiso adquirido con los sindicatos para actualizar y equiparar con Canarias el complemento de indemnización por residencia que perciben los funcionarios de la administración general del Estado destinados en Baleares.

"Que no engañe a sus trabajadores públicos y que sea una realidad lo antes posible. Estaremos vigilantes", ha escrito en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

El acuerdo, que no es definitivo, llega después de dos años de "reclamación y reivindicación por parte del Govern" de una cuestión que incluyeron en la "agenda balear" y que ella ha trasladado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en cada reunión que ha mantenido con él.

Desde "más tiempo atrás", ha reconocido, la plataforma Insularidad Digna venía reclamando esta medida "a las instituciones y en la calle" y por ello ha trasladado su enhorabuena a todos los sindicatos que la integran.

"Celebramos hoy este avance para la actualización de la indemnización por residencia de los funcionarios del Estado en Baleares para una insularidad digna", ha aplaudido.

Prohens ha recordado que la administración autonómica "ya ha cumplido" con sus trabajadores, con quienes meses atrás firmaron un acuerdo para incrementar esta indemnización por residencia. "Ahora es el momento de que lo haga también el Gobierno", ha sentenciado.