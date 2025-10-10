El Gobierno transferirá 1,2 millones de euros extra a Baleares para la atención de menores migrantes

Archivo - La Policía Nacional Detiene A Dos Personas Por Patronear Una Patera Hasta Mallorca. - POLICÍA - Archivo

Una vez se aprueben el archipiélago habrá recibido 7,5 millones de euros para la gestión de estas competencias

PALMA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Juventud e Infancia tiene la intención de transferir 1,2 millones de euros extraordinarios a Baleares para la atención de los menores extranjeros no acompañados.

Esta transferencia, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares en un comunicado, se realizará en virtud de la reciente declaración de emergencia migratoria en el archipiélago.

Las Islas recibirán 1,2 millones de euros de un total de 13 millones a repartir con Canarias, Ceuta y Melilla.

La propuesta de un nuevo crédito será trasladada a la próxima comisión sectorial, prevista para el viernes que viene. Una vez valorada esta propuesta de reparto de crédito por la comisión sectorial deberá ser validada por la conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia, cuya próxima reunión se prevé para comienzos de noviembre.

Esta nueva partida de fondos, ha recordado el Gobierno, se suma a los 22 millones de euros que el Ministerio ya ha aprobado para Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares en lo que va de año.

A ello hay que añadir los 100 millones de euros vinculados al real decreto ley que regula el reparto de menores migrantes no acompañados, de los cuales cuatro corresponden a Baleares.

De este modo, una vez esta última transferencia reciba luz verde el archipiélago habrá recibido 7,5 millones de euros por parte del Estado.