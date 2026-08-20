Golpe a la venta ambulante en Palma: confiscados 4.190 artículos en tres intervenciones

Agentes de la Policía Local confiscando artículos en una de las intervenciones contra la venta ambulante en Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha llevado a cabo este miércoles tres dispositivos contra la venta ambulante ilegal en distintos puntos de la ciudad, que se han saldado con la intervención de 4.190 artículos.

Estas actuaciones se enmarcan en la labor de combatir la venta ambulante ilegal y la comercialización de productos falsificados, al reforzar los operativos que se han llevado a cabo, según han indicado en un comunicado.

El primer dispositivo se desarrolló durante la mañana, a partir de las 11.30 horas, en las zonas de s'Hort des Rei, Dalt Murada y Parc de la Mar. En el operativo participaron 25 agentes y se intervinieron 1.882 objetos, de los cuales 889 son camisetas, 193 son abanicos y 154 son bolsos.

Posteriormente, a las 17.00 horas, se llevó a cabo un segundo dispositivo en la zona de Playa de Palma, concretamente en la carretera de s'Arenal. Durante la actuación, los agentes localizaron además un vehículo que servía para abastecer a los vendedores.

Esta actuación se saldó con tres informes judiciales y la intervención de 1.044 objetos, entre ellos, 442 camisetas, 303 gafas y 205 pantalones, además de otros productos.

El tercer dispositivo tuvo lugar a las 19.00 horas en distintos puntos del centro de Palma. En concreto, los policías realizaron controles en el eje comercial Sant Miquel, Plaza Mayor y Dalt Murada.

Participaron 19 agentes que levantaron tres actas administrativas por venta ambulante e intervinieron 1.264 objetos, entre los que destacan 950 camisetas y 138 gorras.