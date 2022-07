Gómez admite que las urgencias sanitarias de Baleares tienen "mucha presión"

La consellera de Salud y Consumo asegura que donde "hay más dificultad" es en Atención Primaria en las zonas costeras

PALMA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ha reconocido, este miércoles, que la atención en las urgencias de los centros sanitarios de Baleares tienen "mucha presión".

Gómez ha participado, este miércoles, en los Desayunos Socio-Sanitarios de Europa Press, en el que ha justificado este aumento de pacientes por la llegada de población flotante y el aumento de casos COVID.

En este sentido, la consellera ha aseverado que no sabe "cómo explicar" a la población, que "muchas veces el médico no está porque es positivo en COVID". "La sensación que tengo es que es mi problema, pero no podemos huir de la realidad. La pandemia afecta directamente a los profesionales", ha recalcado.

No obstante, ha subrayado que donde hay "más dificultad" es en Atención Primeria en las zonas costeras porque "si caen" profesionales sanitarios por el COVID "es muy complicado".