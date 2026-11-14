El Govern abona casi 1,2 millones más a los transportistas para paliar los efectos de la subida de combustibles

Archivo - Un camión se mete en un barco. - CONSELL D'EIVISSA - Archivo

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha publicado tres nuevas resoluciones de concesión y pago de las ayudas al sector del transporte para paliar el encarecimiento del combustible y los efectos de la guerra en Oriente Medio, que suman poco menos de 1,2 millones de euros.

Se trata de pagos de la línea de ayudas al desguace de vehículos pesados de transporte de mercancías y de viajeros, de la convocatoria dirigida al sector de la distribución a empresas que realizan transporte privado complementario de mercancías y de la línea de ayudas al sector del taxi, según ha indicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en una nota de prensa.

Con estas tres resoluciones, publicadas en el BOIB este sábado y el pasado jueves, el Govern ha autorizado el pago de 1.326 ayudas por un total de nueve millones de euros entre las diferentes líneas dirigidas a diversos ámbitos del transporte.

Los tres nuevos pagos suman unos importes de 784.000 euros para desguace de camiones y autobuses, de casi 376.000 euros para el sector de la distribución y añade un poco más de 3.000 euros en una nueva resolución para el sector del taxi.

En la distribución por islas, del total de 1.326 ayudas con resoluciones de pago en las diferentes líneas, corresponden a Mallorca 1.186 ayudas por un importe de cerca de 7,9 millones; a Menorca, 54 ayudas distribuidas en más de 473.000 euros; a la isla de Eivissa, 80 ayudas por una cuantía de poco más de 480.000 euros; y en el caso de Formentera, se han resuelto pagos de seis ayudas por un importe de cerca de 148.000 euros.

En total, durante la tramitación de las diferentes líneas de ayudas habilitadas en los ámbitos del transporte, incluyendo solicitudes de las que se resolverá el pago próximamente, el Govern ha estimado hasta ahora un total de 1.334 solicitudes de ayudas --el 93 por ciento del total-- por un importe de cerca de 9,1 millones de euros, en que ya se incluyen resoluciones de las siete convocatorias.

En estas convocatorias, el Govern de les Illes Balears recibió 1.440 solicitudes, correspondientes a un total de 7.636 vehículos, durante el plazo abierto el pasado mes de julio, en las diferentes líneas de ayudas para empresas y autónomos en todas las islas con vehículos dedicados al transporte de mercancías y de pasajeros, entre camiones, autobuses, taxis y VTC, entre otros.