El Govern abona más de 22 millones de euros al sector primario de las Baleares en diciembre - CAIB

PALMA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha abonado más de 22 millones de euros al sector primario de las Islas en el mes de diciembre, a través de pagos que incluyen el saldo de la PAC 2025 y diversas líneas de ayuda.

En nota de prensa, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha informado que, a través del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Baleares (Fogaiba), ha abonado durante diciembre más de 22 millones de euros al sector primario de las Islas, con un importe total de 22.048.948,34 euros. Estos pagos corresponden, principalmente, al saldo de la Política Agraria Común (PAC) 2025, a las ayudas compensatorias del Plan Estratégico de la PAC (Pepac) y a diversas líneas de ayudas de inversión y de desarrollo rural.

En lo que respecta a la PAC 2025, el pasado 12 de diciembre se realizó un pago del saldo por un importe de 10.808.962,63 euros, una vez que la normativa permite iniciar estos abonos a partir del 1 de diciembre. Con este pago, sumado a los anticipos efectuados los días 16 de octubre y 27 de noviembre, ya se han abonado 24.939.926,98 euros dentro del año de la solicitud, lo que supone un 11,8% más que el año pasado y un 22,3% más en comparación con 2022.

En este sentido, el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha destacado que "este incremento demuestra la voluntad del Govern de resolver las convocatorias lo antes posible y de que el dinero llegue al bolsillo de los agricultores y ganaderos en el menor tiempo posible".

Esta cantidad ya abonada representa el 74,2% del importe máximo que se puede pagar antes del mes de junio. Así, el último pago de la PAC ha beneficiado a 4.519 agricultores y ganaderos e incluye 12 líneas de ayuda, entre ellas la ayuda básica a la renta (5.642.758,96 euros), la ayuda complementaria redistributiva (1.099.467,53 euros), la ayuda complementaria para jóvenes (843.798,21 euros) y diversas ayudas asociadas a los sectores productivos, como la de frutos secos (1.061.945,35 euros), el olivar con dificultades específicas (80.771,70 euros), el bovino de carne en extensivo (112.740,72 euros), la producción de leche de vaca (531.084,77 euros) o el ovino y caprino de carne en extensivo (1.082.872,47 euros).

La distribución de este pago por islas ha sido la siguiente: Mallorca, con 3.864 beneficiarios y 8.542.428,66 euros; Menorca, con 352 beneficiarios y 2.042.700,17 euros; Ibiza , con 270 beneficiarios y 206.168,65 euros, y Formentera, con 33 beneficiarios y 17.665,15 euros.

Por otra parte, durante este diciembre también se han iniciado los pagos de las ayudas compensatorias del Pepac, con un importe de 3.592.088,02 euros correspondientes al pago compensatorio para zonas con limitaciones específicas (PCES 2025), que han llegado a 618 beneficiarios. En este sentido, y según ha señalado Simonet, "este año se han priorizado estas ayudas porque permiten llegar a más profesionales del sector e inyectar liquidez de manera más rápida en el territorio".

Además de la PAC y de las ayudas compensatorias, el Fogaiba ha abonado 7.647.897,69 euros correspondientes a otras líneas de ayuda. Entre las más destacadas, se ha completado el pago de la línea de Distribución de Productos Agrarios por el canal Horeca y se ha iniciado el pago de las ayudas a Experiencias de Turismo Enogastronómico, con 13 expedientes por un importe de 202.589,13 euros.

En materia de inversiones, se han abonado 1.973.852,36 euros correspondientes a 89 expedientes de Inversiones en Explotaciones Agrarias (INEA) de frutos secos de las convocatorias 2021 y 2024; 2.145.681,34 euros de 23 expedientes de INEA de las convocatorias 2020 y 2021, y más de 700.000 euros de Inversiones en Transformación y Comercialización (ITC) de las convocatorias 2021 y 2022. Asimismo, se han abonado 427.500 euros a 22 jóvenes agricultores incorporados en los años 2020 y 2021.

En cuanto a las ayudas vinculadas al medio ambiente y al desarrollo rural, se han abonado 296.938,45 euros correspondientes a 20 expedientes de inversiones para la prevención de los daños causados por incendios forestales (PIFO) de 2024, con lo que se cierra esta convocatoria, y 440.429,15 euros de 51 expedientes de inversiones no productivas vinculadas al agroambiente y al clima (IMIT), también ya totalmente pagadas. A través de los grupos Leader, se han abonado 18 expedientes por un importe total de 851.524,80 euros.

El conseller ha concluido que "esta manera de trabajar da seguridad al sector y permite planificar mejor la actividad de las explotaciones". Por ello, "se continuará en esta línea para que el sector primario tenga el apoyo que necesita, cuando lo necesita".