El Govern abonará en febrero la subida salarial pactada con los trabajadores de la Fundación de Atención a Dependencia

PALMA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern abonará en la nómina del mes de febrero la subida salarial pactada con los trabajadores de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia, que tenía que abonarse este mes de enero.

Así lo ha señalado este martes en el pleno la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, tras ser preguntada por el incumplimiento del acuerdo.

Fernández ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" a los trabajadores y ha pedido disculpas por el retraso.

"Mantenemos el compromiso, además, para intentar compensar de alguna manera este retraso de un mes el adelanto durante este mismo mes de febrero de cuantías que estaban previstas para ser abonadas los próximos meses", ha afirmado.