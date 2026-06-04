El Govern abre el periodo de información pública de los nuevos planes de gestión y ordenación de Sa Dragonera

Archivo - Isla de sa Dragonera. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, ha abierto el periodo de información pública del nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural de Sa Dragonera.

Los anuncios se publican este jueves en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) y permitirán recoger aportaciones de la ciudadanía, las entidades y las administraciones antes de que se aprueben definitivamente.

El PORN es el instrumento que establece la ordenación general de los recursos naturales y fija los criterios de conservación y protección del espacio natural, mientras que el PRUG desarrolla estas directrices y regula los usos, las actividades y la gestión cotidiana del Parque.

Según ha explicado el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, Sa Dragonera merece disponer de unos instrumentos de planificación actualizados que permitan afrontar los retos actuales de conservación y gestión y garantizar la preservación de sus valores naturales a largo plazo.

El conseller ha destacado que el PORN vigente se aprobó en 1995 y que el parque no dispone actualmente de un PRUG vigente, lo que pone de manifiesto la necesidad de actualizar estas herramientas para adaptarlas a la realidad ambiental y social actual.

La revisión de ambos documentos permitirá adecuar la planificación y la gestión de uno de los espacios naturales más emblemáticos del archipiélago, reconocido por sus elevados valores ecológicos, paisajísticos y de biodiversidad.

Sa Dragonera alberga importantes colonias de aves marinas, especies endémicas como la lagartija de Sa Dragonera y una gran diversidad de hábitats de interés comunitario.

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha señalado que estos documentos permitirán actualizar el marco de gestión del Parque y adaptarlo a la realidad ambiental y social actual, e incorporarán los conocimientos técnicos y científicos disponibles tras décadas de experiencia en su conservación.

Con la publicación de los anuncios en el BOIB se inicia la fase de información pública, audiencia a las personas interesadas y consulta a las administraciones afectadas prevista en la Ley de conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO).

Durante un plazo de dos meses, la ciudadanía, las entidades, los sectores implicados y las administraciones públicas podrán examinar la documentación y formular las observaciones, aportaciones o alegaciones que consideren oportunas antes de que los planes se aprueben definitivamente.

"La participación pública contribuye a enriquecer estos instrumentos y a reforzar la implicación de la sociedad en la conservación de los espacios naturales protegidos", ha remarcado Simonet.