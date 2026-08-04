El Govern abre el plazo para solicitar las subvenciones destinadas a las comunidades baleares en el exterior. - CAIB

PALMA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha abierto el plazo para solicitar las subvenciones destinadas a las comunidades baleares en el exterior, dotadas con un presupuesto de 210.500 euros.

Esta cuantía, según ha indicado en nota de prensa la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, supone un incremento de 38.000 euros respecto a la convocatoria del año pasado y casi triplica los 65.000 euros destinados a esta línea de ayudas en 2023.

Este aumento, han reivindicado, refleja el compromiso del Govern con las comunidades baleares en el exterior, que desempeñan un papel esencial en la preservación y difusión de la cultura, la lengua y las tradiciones de las Islas en todo el mundo.

Las ayudas están diseñadas para apoyar las actividades culturales y sociales de estas comunidades, integradas por personas originarias del archipiélago y sus descendientes que residen en otros países, principalmente en América Latina.

El objetivo es garantizar que puedan mantener vivos los vínculos culturales, históricos y lingüísticos con su tierra de origen, al tiempo que promueven el patrimonio balear en el ámbito internacional y refuerzan el sentimiento de identidad y pertenencia entre sus miembros.

Como novedad con respecto a años anteriores, y con el objetivo de cumplir el compromiso adquirido por el Govern durante el Pleno del Consejo de Baleares en el Exterior celebrado en Punta Cana en marzo de 2026, se ha incorporado una línea de subvenciones destinada a proyectos conjuntos, con el fin de fomentar la colaboración entre las comunidades baleares en la ejecución de iniciativas comunes.

Además, se realizará el pago anticipado de la totalidad de las subvenciones para facilitar la gestión financiera de estas comunidades, que en muchas ocasiones no disponen de recursos suficientes para adelantar los gastos derivados de sus proyectos.

Desde el Ejecutivo autonómico han recordado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, y la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, aprovecharon la clausura del XXVI Pleno del Consejo de las Islas en el Exterior -celebrado en Punta Cana el pasado 19 de marzo- para reafirmar el compromiso del Ejecutivo autonómico con las casas baleares a la hora de atender sus principales necesidades, mejorar su funcionamiento y garantizar su continuidad.

Asimismo, destacaron su importancia como embajadoras culturales de Baleares y su contribución al fortalecimiento de las relaciones internacionales de la comunidad autónoma.

La Dirección General de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento prestará asistencia a las comunidades en la preparación de las solicitudes y de los proyectos mediante diversas reuniones informativas.

Las solicitudes podrán presentarse a partir de mañana, miércoles 5 de agosto, y hasta el próximo 30 de septiembre, fecha en la que finalizará el plazo para su tramitación.