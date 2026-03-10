El Govern acerca las oportunidades laborales que ofrecen las instituciones de la UE a estudiantes en el Job Day UIB

Job Day en la Universitat de les Illes Balears (UIB) - CAIB

El Govern participa en la XIX edición del Job Day de la Universitat de les Illes Balears (UIB) con el objetivo de acercar a los estudiantes y titulados universitarios las oportunidades profesionales que ofrecen las instituciones de la Unión Europea y fomentar la proyección internacional del talento joven de las Islas.

Así, la Fundación Illes Balears Europa (FIBE) y el centro Europe Direct Illes Balears cuentan con un estand propio en la feria, que reúne a estudiantes y empresas este martes y miércoles en el campus de la UIB.

Según ha subrayado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en una nota de prensa, durante estos dos días estudiantes y titulados pueden visitar los estands de diferentes entidades y empresas, entregar su currículum, conocer de primera mano los perfiles profesionales más demandados y establecer un primer contacto directo con responsables de recursos humanos.

En este marco, Europe Direct Illes Balears y la Fundación Illes Balears Europa cuentan con un estand propio, desde el que informan y asesoran a los visitantes sobre oportunidades de empleo y prácticas remuneradas en las instituciones de la Unión Europea.

Igualmente, facilitan información sobre programas europeos dirigidos a jóvenes, vías de acceso a la administración europea, procesos de selección y experiencias profesionales en el ámbito comunitario.

El estand también sirve para dar a conocer la labor que realiza el Govern en Europa, a través de la Fundación Illes Balears Europa y de la Oficina de Baleares en Bruselas, y para acercar las políticas e iniciativas europeas a los estudiantes universitarios.

Además, este año la Fundación Illes Balears Europa colabora especialmente en la organización del sorteo del Job Day UIB, una de las actividades destacadas de la feria.

El primer premio consiste en un viaje para dos personas a Bruselas, que incluye la visita a distintas instituciones europeas y espacios de representación institucional, como la Oficina de las Islas, el Parlamento Europeo y el Comité Europeo de las Regiones.

JOB DAY EN EIVISSA

Este jueves y viernes se celebrará también en Eivissa una jornada de empleo, en el Palacio de Congresos de Santa Eulària des Riu, en el marco de la iniciativa 'Santa Eulària se n'ocupa'.

La jornada incluirá este jueves talleres prácticas para preparar entrevistas de trabajo, actividades de revisión de currículums, asesoramiento profesional y sesiones fomarmativas sobre cómo afrontar procesos de selección.

Asimismo, este viernes se celebrarán entrevistas de trabajo exprés con empresas de Eivissa, con diferentes turnos para que los participantes puedan mantener contactos directos con empleadores y explorar nuevas oportunidades laborales.